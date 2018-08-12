Около 20:00, в воскресенье, 12 августа, в Киеве на улице Щербаковской, 45 грабители напали на ювелирный магазин. Они ворвались в магазин и выстрелили в охранника из пистолета и автомата. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"По предварительной информации, трое налетчиков ворвались в помещение магазина и выстрелили из автомата и пистолета в охранника. Забрав драгоценности и деньги, грабители скрылись на автомобиле Peugeot синего цвета", - говорится в сообщении.

По данным dtp.kiev.ua, охранник скончался. В пресс-службе полиции Киева эту информацию подтвердили.

Правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания преступников. Банда скрылась с места события на автомобиле Peugeot синего цвета с номерами АА3604ОЕ.

На месте работают медики и правоохранители. Полиция ищет свидетелей преступления и просит сообщать любую информацию про инцидент на линию 102.

В полиции подчеркнули, что сообщение о нападении, которое произошло на ул. Щербакова, поступило в 20.00. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы главного и Шевченковского управлений полиции.

Чуть позже стало известно, что воры похитили украшений на сумму более 5 миллионов гривень. Кроме того, машина, похожая на авто грабителей, уже обнаружена в Соломенском районе столицы.

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Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

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