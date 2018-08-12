В акватории Черного моря на территории НПП "Тузловские лиманы" и приграничных с ним водах нашли археологические ценности, произведенные еще до Р.Х. Об этом сообщил эколог Иван Русев, передает "Думская".

По его словам, археологические находки обнаружил местный дайвер из села Приморское. Среди находок выделяется крупный фрагмент хиосской пухлогорлой амфоры V века до нашей эры.

"Он пожелал остаться неизвестным и передал их в Татарбунарский краеведческий музей. Определял принадлежность ценностей к той или иной эпохе Александр Синельников из Института археологии НАНУ Украины. Он скоро даст нам полную расшифровку. Часть экспонатов передана парку для экспозиции", - отметил Русев.

Фото: dumskaya.net

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