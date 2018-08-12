Ко Дню независимости Украины по маршруту Киев - Львов - Киев назначен дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" № 755/756. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд отходит от платформы в Киеве 23 и 26 августа в 23:31 - и прибывает о Львов в 05:43. Останавливаться он будет на станциях Коростень, Всадница, Орепи и Здолбунов-Южный.

Из Львова поезд отравляется 3 и 26 августа в 23:00 и прибудет в Киев в 05:18. Остановки предусмотрены на станциях Здолбунов-Южный, Радулин, Коростень.

Начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан рассказал, что к началу осени Укрзализныця планирует разделить все поезда компании на 3 класса - комфорт, стандарт и эконом.

Сейчас "Укрзализныця" находится на финальной стадии реформирования и ждет согласования измннений с Мининистерством инфраструктуры.

По его словам, если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционирование. Это будет полный пакет услуг.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" объявила о готовности "по указу сверху" прекратить пассажирские перевозки в Россию.

Напомним, что у Омеляна подсчитали огромную прибыль от ж/д сообщения с Россией.