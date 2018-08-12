В аннексированных крымских горах на площади около 26 гектар возле Ялты вспыхнул лес. Об этом в воскресенье, 12 августа, сообщил помощник начальника управления МЧС России по Крыму Владимир Иванов, передает "Крым.Реалии" со ссылкой на местные СМИ.

Пожар начался 11 августа в ущелье Уч-Кош, в труднодоступной горной местности. Тушение пожара осложнялось сильным ветром. В МВД по Крыму сообщили, что движение транспорта к ущелью ограничено.

Для тушения пожара из Геленджика (РФ) был направлен самолет-амфибия Бе-200. По данным пресс-службы Южного регионального центра МЧС РФ, площадь возгорания увеличилась до 26 га.

По состоянию на вечер 12 августа авиация, привлеченная к ликвидации возгорания, совершила 86 сливов, сбросив 467 тонн воды, пожар в горах около Ялты локализован.

Как сообщала "Страна", Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму к Генассамблее ООН.

Напомним, что Омелян предложил вернуть воду в Крым в обмен на Кубань.