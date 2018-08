Португальский нападающий, чемпион Европы по футболу Криштиану Роналду провел первый матч в составе итальянского "Ювентуса". Бомбардир сумел забить дебютный гол за новую команду всего за 8 минут после свистка о начале игры. Голевое видео опубликовал в Twitter журналист Давид Кеппель.

Роналду открыл счет в контрольном поединке против молодежной команды "Ювентуса". Португалец воспользовался дальним пасом партнера, вышел один на один с голкипером и пробил мимо него.

Итальянцы заплатили за игрока сборной Португалии 100 миллионов евро. Предыдущим клубом Роналду был мадридский "Реал", в составе которого он выступал с 2009 года, став лучшим бомбардиром в истории сливочных.

Ronaldo scores his first Juve goal just 8 minutes into his debut pic.twitter.com/0V1zazkjMF