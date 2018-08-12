Глава комитета Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар изложила свою версию истории с ее недвижимостью, из-за которой недавно разгорелись скандалы.

По словам экс-журналистки, когда она только начала работать на "Голосе Америки" и "появились первые деньги", то стала скупать недостроенные дома. Она нанимала "ребят-строителей с Погребищ" и самостоятельно рисовала проекты реконструкции или достройки зданий.

"Далее мы их достраивали и продавали, конечно платя все налоги. Затем был свой дом. У меня дома и в доме побывала половина общественных активистов, и знают как это было ...", - отметила она.

Сюмар сообщила, что для нее ремонты в квартирах - это увлечение для души. Настолько, - что она помогает их делать друзьям.

"Я их помогаю делать многочисленным друзьям просто потому, что так отдыхаю. У себя в квартире ради "творчества" я почти собственноручно сдирала штукатурку, чтобы проявить стены 50-х годов ... и найти простой, но творческий дизайн. Стены, собственно, все были в грибковые, потому крыша протекала и в ней 20 лет никто не жил ...

Да и проект маминого дома, из которого так старались сделать искусственный скандал, я придумала и рисовала преимущественно сама. Он в скромном и простом, но любимом скандинавском стиле .... Ниже на фото как это выглядит.", - сообщила она.

Свой "камингаут" Виктория Сюмар приурочила ко дню строителя.

"И к тому, что Украина произойдет тогда, когда мы станем строить. Нельзя всю жизнь разбрасывать камни и бросать его друг в друга. Время собирать. И строить. В это верю. С Днем строителя нас). PS. Картины - от Anna Kamuz и с благотворительного аукциона) PPS. Отмеченные в посте те, кто на самом деле знает, насколько мне близко это увлечение)", - написала она.

Фото: facebook.com/vsiumar

Как сообщала "Страна", нардепа Викторию Сюмар обвинили в давлении на движение "Честно" из-за публикаций о ее доме.

Также она сообщила о замужестве и подтвердила информацию о романе с заместителем мэра Ирпеня.