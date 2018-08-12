Все полицейские города Камень-Поморский (население - чуть более 9 тысяч человек) на севере Польши ушли на больничный из-за хронической усталости. Об этом передает Onet.pl со ссылкой на данные полицейского профсоюза.

Похожая ситуация также в двух районах столицы этого Западнопоморского воеводства - городе Щецине. На полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево - 70%.

В полиции утверждают - это никоим образом не является забастовкой. В Польше полицейским запрещено бастовать. Проблема возникла из-за недостаточной комплектацию участков. Ситуация обострилась в летний период, когда полицейские традиционно принимают плановый отпуск. Как результат - офицеры полиции, не находились в отпуске, не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления.

В полиции утверждают, что если эта проблема не будет решена, подобные случаи могут стать регулярными.

Как сообщала "Страна", актрису и певицу Наталию Орейро экстренно госпитализировали из-за переутомления.

Отметим, что в Польше с поля удалили футболиста, толкнувшего игрока своей команды.