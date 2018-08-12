Украсинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебро чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Глазго. Об этом сообщает XSPORT.

Он занял второе место в опорном прыжке, проиграв только россиянину Артуру Далалояну. При этом сложность двух прыжков у гимнастов была одинакова, но россиянин один из них выполнил лучше. В итоге Радивилов набрал 14,866 балла, тогда как Далалоян - 14,900. Бронза у еще одного россиянина Дмитрия Ланкина, который набрал 14,666 баллов.

Игорь Радивилов вышел только в один финал на этом чемпионате Европы, куда украинская сборная поехала без своего лидера Олега Верняева.

Для Радивилова это пятая медаль чемпионатов Европы. В его активе одно золото на кольцах в 2013 году, два серебра и две бронзы.

Как сообщала "Страна", украинский спортсмен Игорь Радивилов выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Наш спортсмен с результатом 15.133 балла занял первое место, на 0.067 балла опередив основного конкурента.

Напомним, что гимнаст Игорь Радивилов исполнил прыжок, названный The Radivilov.