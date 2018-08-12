Коллега убитого в 1995 году журналиста и топ-менеджера телеканала "ОРТ" Владислава Листьева Дмитрий Захаров допустил, что заказчиком убийства мог быть покойный олигарх Борис Березовский.

Об этом экс-коллега Листьева по программе "Взгляд" сообщил в интервью каналу MixTV. Гибель Листьева он связал с монополией на размещение рекламы на телеканале.

"И вот кто-то, кто стоял за Владом (Листьевым - Прим.Ред.), решают, что Первый канал вводит мораторий на размещение рекламы сторонними организациями, а непосредственно размещением будет заниматься сам Первый канал. То есть сразу логически и легко вычисляется, кто от этого нес наибольший ущерб", - сказал бывший ведущий "Взгляда".

"Процентов с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых. Который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне. То есть это было настолько очевидно, что расследовать, собственно, было нечего", - пояснил Захаров. "Вы упомянули Бориса Березовского", - ответил ему интервьюер, после чего разговор продолжился.

Видео: youtube.com/Mix TV, проект портала Mixnews.lv

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