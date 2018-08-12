Двенадцатилетний приемный сын Мадонны - Дэвид Банда, усыновленный певицей в Африке, намерен стать профессиональный футболистом. В США Мадонну не устраивало качество футбольных тренировок, поэтому певица переехала в Португалию. Об этом сообщает Sports.ru.

"Я уехала из США из-за футбола. Мой сын Дэвид, которому исполнится 13 лет 24 сентября, захотел стать профессиональным футболистом", – объяснила певица.

"Я отчаянно пыталась привести его в лучшую академию с лучшими тренерами, но уровень футбола в Америке значительно ниже, чем в остальном мире, – объясняет Мадонна. – Я видела, как он разочарован. Тут же я почувствовала, что пришло время что-то менять и захотела уехать из Америки. Как вы знаете, в США сейчас не лучшие времена. Вообще суть не в том, что отъезд из Штатов что-то изменит. Я уже жила в других местах, например, 10 лет в Лондоне. Мне нравится выходить из зоны комфорта и рисковать".

В шорт-лист Мадонны вошли академии в Лиссабоне, Барселоне и Турине, а в процессе она взвешивала много факторов. "Я объездила все эти города и попыталась представить, как буду жить там. Конечно, Барселона – супервеселый город, и Турин мне нравится, там музеи и красивая архитектура, но я не думаю, что детям было бы там весело. Турин скорее город для интеллектуалов, а мне стоило учесть все факторы. Я поехала в Лиссабон, и этот город показался мне лучшим вариантов среди всех", - сообщила исполнительница.

Дэвид – приемный сын. Мадонна усыновила 13-месячного мальчика в 2006-м, еще в браке с Гаем Ричи (с 2000 по 2008 год), автором той самой легендарной рекламы Nike. Дэвид родился в Малави, беднейшем государстве Африки, куда поп-звезда приехала с благотворительной миссией. Мама мальчика умерла после родов, а папа, фермер Йохане Банда, отказался от сына – он едва сводил концы с концами.

Фото: sports.ru

Всего у Мадонны шесть детей, двое родных: 21-летняя дочь Лурдес и 17-летний сын Рокко от Гая Ричи. Еще четверо приемные: 12-летние Дэвид Банда и дочь Мерси Джеймс, плюс близняшки Стелла и Эстер, им по 5 лет – все из Малави.

Старшая дочь в последнее время жила самостоятельно, а Рокко какое-то время был рядом с папой в Британии. Мадонна вместе с приемными детьми жила в Штатах, там Дэвид и Мерси пошли в школу, где у парня проснулся талант футболиста. Он играл за нью-йоркскую команду "Даунтаун Юнайтед U-14" и даже забивал важные голы. В 2016 году он пробовал силы в филиале академии "ПСЖ" во Флориде. Мадонна присутствовала на одном из матчей и отчиталась, что сын сделал дубль, а команда выиграла 2:1.

В Лиссабоне Мадонна поселилась в президентском номере отеля Ritz за 14 500 евро в сутки и пообедала с экс-футболистом сборной Португалии Нуну Гомешем, который руководит академией "Бенфики".

Весной Дэвид прошел просмотр в "Бенфике" и поразил игрой тренера U-12. Парня взяли, а Мадонна нашла дом – семья поселилась в замке 19 века за 7,5 млн евро в аристократическом районе Лапа.

Они с детьми не скучают – занимаются музыкой, танцуют и веселятся. Дэвид, например, неплохо поет, умеет играть на гитаре и пианино.

Для 59-летний поп-королевы Португалия стала источником вдохновения. "Здесь я познакомился с множеством действительно замечательных музыкантов, и работала с большинством из них над моим новым альбомом. Поэтому Лиссабон повлиял и на мое творчество".

Концертов певица не дает, но иногда появляется на светских мероприятиях, в США в том числе, и занимается благотворительностью.

"Любая женщина, у которой сын футболист, может сказать, что это забирает личную жизнь, ведь все меняется с недели на неделю. Иногда матчи в городе, а иногда нет. До четверга мы вообще не знаем, будет ли игра в субботу или воскресенье. Просто невозможно строить планы".

Семейное хобби – езда на лошадях. Обычно Мадонна катается в муниципалитете Алкасер-ду-Сал, там есть очень красивый район Компорта. В воскресенье или субботу она посещает игру Дэвида и иногда снимает скиллы парня на камеру. А на ЧМ-2018 они, похоже, всей семьей болели за сборную Португалии.

"Многие спрашивают у меня: "Ты действительно хочешь, чтобы твой сын стал успешным футболистом, старшая дочь – танцовщицей, а Рокко – художником?». Я всегда отвечаю «нет». Я хочу, чтобы мои дети стали любящими и ответственными людьми, которые умеют сострадать. Это все, – делится Мадонна. – Мне просто хочется, чтобы они стали хорошими людьми, которые уважительно относятся к людям независимо от цвета кожи, религии и пола. Это – главное. Понимаете, о чем я? Если кто-то из них станет следующим Пикассо или Криштиану Роналду, тогда здорово, но это будет вишенкой на торте".

Фото: sports.ru

Как сообщала "Страна", восходящая звезда украинского футбола из Днепра подписал контракт с "Динамо".

Отметим, что Ярмоленко начал свою карьеру в Англии со скамейки запасных.