Умер актер Анатолий Узденский
Народный артист России Анатолий Узденский скончался на 67-м году жизни. Актер театра и кино умер в Новосибирске, находясь в отпуске.
Об этом сообщает пресс-служба московского театра "Современник".
Прощание и похороны с актером пройдут в Москве, об их дате и времени проведения будет сообщено позднее. Причина его смерти также не сообщается.
В "Современник" Узденский пришел в 2005 году. В театре он играл роли в таких спектаклях как "Джентльмен", "Шарманка", "Три сестры", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы". Узденский также снялся в более чем пятидесяти фильмах и сериалах.
Как сообщала "Страна", в Москве умер худрук театра "Практика", профессор школы-студии МХАТ, артист театра и кино Дмитрий Брусникин.
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