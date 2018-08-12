Народный артист России Анатолий Узденский скончался на 67-м году жизни. Актер театра и кино умер в Новосибирске, находясь в отпуске.

Об этом сообщает пресс-служба московского театра "Современник".

Прощание и похороны с актером пройдут в Москве, об их дате и времени проведения будет сообщено позднее. Причина его смерти также не сообщается.

В "Современник" Узденский пришел в 2005 году. В театре он играл роли в таких спектаклях как "Джентльмен", "Шарманка", "Три сестры", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы". Узденский также снялся в более чем пятидесяти фильмах и сериалах.

Как сообщала "Страна", в Москве умер худрук театра "Практика", профессор школы-студии МХАТ, артист театра и кино Дмитрий Брусникин.

А в Киеве ушел в мир иной режиссер Театра на Подоле Игорь Славинский.