Около 5:00 в воскресенье, 12 августа, в Киеве пропал 27-летний гражданин США Уолтер Гречка. Он страдает расстройством психики и не ориентируется на местности без посторонней помощи. Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

Утром на спецлинию "102" позвонил житель Петропавловской Борщаговки и заявил что пропал его сын. Пропавшего зовут Волтер Гречка.

У него - кучерявые волосы, рост около 160 см. Парень - полный. Он был одет в бежевую рубашку, черные шорты. В ушах - почти всегда держит наушники от телефона, через которые слушает музыку.

Есть особая примета - татуировка на левой ноге в виде панды.

Родные пропавшего просят всех, кто увидит этого парня, звонить на "102" и сообщить, где он находится.

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", житель Днепра заминировал психбольницу после кошмарного сна о пытках больных. Мнимым минером оказался 34-летний местный житель, инвалид III группы, страдающий психическим заболеванием и состоящий на учете врачей.

Напомним, что в Закарпатье душевнобольной разбил ножом окна в пяти автомобилях.