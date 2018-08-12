Украинский футболист Андрей Ярмоленко, который сегодня дебютировал в Английской Премьер-лиге на скамье запасных, все же вышел на поле во время игры "Вест Хэм" - "Ливерпуль". Это случилось 67-ой минуте матча/

Украинец заменил Марко Арнаутовича. Однако экс-динамовец не привел свою команду к победе. "Вест Хэм" с разгромным счетом 0:4 проиграл хозяевам матча. Голы были забиты на 19, 47, 53 и 88 минутах матча футболистами Салахом, Мане и Старриджем.

Отметим, что сегодняшняя победа - пятисотая для "Ливерпуля" в Английской Премьер-лиге. А в 18:00 стартовал еще один матч этого первенства: "Арсенал" - "Манчестер Сити".

Напомним, Ярмоленко провел первый матч в новом клубе из Англии против"Ипсвича".

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