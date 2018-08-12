Утром 12 августа в сирийском Идлибе прогремела серия взрывов. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Взрывы произошли в районе Сермада, где размещались сирийцы, который были вынуждены переехать из Хомса. В результате происшествия были разрушены два здания, по шесть этажей каждое.

Фото: Анадолу

Сообщается, что взрывы прогремели около 04:00. По предварительной информации, 32 человека погибли, 45 - были ранены. По состоянию на 15:00 спасатели продолжали вытаскивать пострадавших из-под завалов.

Также все еще выясняются причины взрывов.

Напомним, в ООН заявили, что в Сирии больше нет осажденных районов.

Также мы сообщали, что в Сирии взорвали директора военного института, который дважды обстреливали израильские ВВС.