Текущий рейтинг президента России Владимира Путина оказался самым низким с 2013 года и достиг уровня 45%. С конца 2016 по июнь 2018 года он не опускался ниже 60%.

Об этом говорится в результатах опроса, который провел фонд "Общественное мнение" (ФОМ) 4-5 августа 2018.

Отметим, что падение произошло на фоне обсуждения в России повышения пенсионного возраста для мужчин и для женщин. Данная реформа крайне непопулярна в народе.

Респондентам задавался вопрос: "Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента РФ. Скажите, пожалуйста, как, за кого из кандидатов Вы бы проголосовали?".

На вопрос "Вы доверяете или не доверяете В. Путину?" вариант ответа "безусловно доверяю" в августе выбрало только 24% опрошенных, тогда как в марте этого года таких было 43%.

В то же время, вариант "Безусловно не доверяю" выбрало 17% респондентов, тогда как с 2015 по май 2018 года этот показатель не поднимался выше 10%.

Доверие к премьеру РФ Дмитрию Медведеву также снижается.

Вариант "Безусловно не доверяю" выбрало 42% опрошенных – это самый высокий показатель с 2016 года.

Позитивно работу Медведева оценили 24% респондентов, негативно — 54%

Фото: pravda.com.ua

Рейтинг партии "Единая Россия" упал до 32%. В январе 2018 года он составлял 51%, а в 2015 году – 55%.

Фото: pravda.com.ua

Опрос "ФОМнибус" проводился 4–5 августа в 207 населенных пунктов в 73 субъектах РФ, в опросе приняло участие 3000 респондентов.

В то же время, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия к Путину составляет 35,9%. Еще в середине июля этого года он составлял 37,9%.

Вопрос звучал так: "Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?", можно было выбрать любое число ответов.

Индекс доверия к Путину (разница между положительными и отрицательными оценками) в августе составляет 30, в июле составляла 32-33.

Данные предоставлены на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.

Как сообщала "Страна", Поклонская оказалась единственным единоросом, проголосовавшим против пенсионной реформы в России. Реформу хотят начать с января 2019 года и повышать пенсионный возраст постепенно. Для мужчин повышение завершится в 2028 году, для женщин в 2034-м.

Отметим, что Владимир Путин назвал референдум на Донбассе тонкой и чувствительной сферой.