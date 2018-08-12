В ночь с 10 на 11 августа в центре столицы, недалеко от Андреевского спуска, компания из нескольких агрессивно настроенных молодых людей напала на двух парней. Об этом житель Киева Никита Понарин сообщил на своей странице в Facebook.

"Мотив - банальная ненависть. Им не нравился мой септум в носу, мои джинсы, вино вместо ПИВА, потому что только пиво – мужской напиток, и ещё много чего", - написал он. По словам молодого человека, также нападавшие обвинили их с другом в нетрадиционной сексуальной ориентации, хотя причин на это не было.

"Их было 5 или 6 человек, я плохо помню. Помню, что на одном была балаклава и был пистолет в руках – надеюсь, фейковый. Убежать мы не могли – пистолет был направлен на меня, а дорогу они перегородили. Саму драку я плохо помню. Кого-то бил, кто-то бил меня, все свидетельства - это травмы", - сообщил Никита Понарин.

По его словам, он получил сотрясение мозга, а также синяки и ссадины, ушиб грудной клетки и носа. Молодой человек отметил, что они с другом сняли побои и обратились в полицию.

"Ничто...не делает вас худшим человеком и ни в коем случае не даёт повода для насилия. Вы в нем не виноваты", - резюмировал Никита Понарин.

Сам парень определяет себя как активиста в защиту прав человека.

Скриншот: Facebook Никита Понарин

Фото: Facebook/Никита Понарин

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