В Житомирской области на озере в селе Оленичи утонули два 10-летних мальчика. Их тела на воде обнаружили около 12:00 в воскресенье, 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Тела детей неподалеку от берега заметил 16-летний парень, проходивший мимо озера. Он бросился в водоем и по очереди достал мальчишек, однако те уже были уже без признаков жизни.

Погибшими оказались двое детей 2008 года рождения, жители соседнего села Хлопляни. Все обстоятельства трагического происшествия устанавливают правоохранители.

Спасатели призывают граждан соблюдать элементарные правила безопасности:

Купаться утром или вечером, когда отсутствует угроза перегрева на солнце.

Плавать в воде не более 20-ти мин. Его следует увеличивать постепенно, начиная с 3-5 мин.

Не нырять в воду после длительного пребывания на солнце.

Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

При отсутствии надлежащим образом оборудованного пляжа надо выбирать безопасное для купания место с некрутым склоном и твердым, чистым дном.

В воду заходить осторожно, не торопясь. Не нырять в незнакомых местах.

НЕ заплывать далеко от берега, особенно за буйки, учитывая существование риска не рассчитать свои силы.

На надувных матрасах и игрушках надо плавать очень осторожно. Ведь ветром их может отнести далеко от берега или накрыть волной. Также с такого матраса или игрушки неожиданно может выйти воздух, в результате чего оно перестанет держаться на воде.

Еще раз призываем быть бдительными и помнить, что от знания и соблюдения правил безопасного поведения зависит не только ваша жизнь, но и безопасность ваших близких.

Как сообщала "Страна", за одни сутки 6 августа в Украине утонул 21 человек, в том числе пятеро детей.

Напомним, что жительница Изюмского района Харьковской области по неосторожности утопила свою двухлетнюю дочь в ванной.