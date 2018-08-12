Лидер сборной Украины и экс-динамовец Андрей Ярмоленко остался на лавке запасных в ходе сегодняшней игры стартового тура Английской Премьер-лиги. Его команда "Вест Хэм" играет в гостях против "Ливерпуля".

По состоянию на 75 минуту игры "Вэст Хэм" пропустил три гола от хозяев поля. А самом Ярмоленко выпустили на поле на 73 минуте. Он заменил австрийца Марко Арнаутовича.

Сезон стартового тура Английской Премьер-лиги стартовал в пятницу, 10 августа, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" со счетом 2:1.

Напомним, лидер сборной Украины и экс-динамовец Андрей Ярмоленко сыграл свой первым матч в составе "Вест Хэма" в товарищеской игре против "Ипсвича".

Также мы писали, что переход Ярмоленко в "Вест Хэм" попал в топ-10 самых бессмысленных трансферов года.