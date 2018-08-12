В матче второй лиги чемпионата Украины по футболу играющий президент клуба "Реал Фарма" вышел на поле в стартовом составе своей команды в 52 года. Он обновил свой собственный "возрастной" рекорд, передает "Трибуна".

Николай Лиховидов вышел на футбольное поле в стартовом составе в возрасте 52 года, 6 месяцев и 13 дней. Матч его клуба против команды "Энергия" завершился нулевой ничьей.

Прежний исторический рекорд самого возрастного футболиста принадлежал политику Николаю Паламарчуку. Он сыграл за "Динамо-ИгроСервис" из Сиферополя в возрасте 50 лет в 2004 году.

Как сообщала "Страна", Андрей Шевченко позвал в сборную Украины легендарного Сашо. До этого он был вратарем киевского "Динамо", также 92 матча он отыграл за национальную сборную.

Отметим, что "Челси" купил самого дорого вратаря в истории футбола.