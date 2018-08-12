Сестра находящегося в заключении в РФ Олега Сенцова - Наталья Каплан попросила воздерживаться от распространения любой информации об освобождении ее брата до того момента, пока он не пересечет российскую границу.

В целом, оценивая ночные события - неподтвердившиеся слухи об освобождении Сенцова, его сестра отметила, что для нее ночь была ужасной.

"Даже если вы действительно узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать никакой информации, пока он не покинет Россию. Такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить ситуации. Все мы видим, как все нестабильно в царстве стабильности", - указано в опубликованном сообщении на ее странице в Facebook.

Каплан также попросила не тревожить мать Сенцова - "тем более ночью, тем более посторонний человек".

Скриншот: facebook.com/skorost.zvuka

Как сообщала "Страна", ночью 12 августа появлялась информация, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел из российского Салехарда.

Напомним, что 50 режиссеров, художников и поэтов попросили Сенцова прекратить голодовку.