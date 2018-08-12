"При Порошенко не приеду в Украину". Садальский прокомментировал отказ Вайкуле выступать в Крыму
Российский актер и блогер Станислав Садальский прокомментировал скандал, который вспыхнул вокруг высказывания латвийской певицы Лаймы Вайкуле по поводу отказа выступать в Крыму вне зависимости от гонорара, который ей предложат. Стас Садальский высказался в своем Instagram.
Примечательно, что свои размышления на тему Вайкуле, Латвии и Украины актер поместил под фотографией, на которой он изображен в вышиванке.
Скриншот: Instagram stassadal
Несмотря на категоричное высказывание Лаймы Вайкуле, Станислав Садальский отметил, что она замечательный человек и певица. Также актер сообщил, что в Украину он не поедет, так как здесь обижают его соотечественников. "При Порошенко не приеду", - резюмировал актер.
Напомним, певица Анна Семенович попала на Миротворец.
Также мы писали, что актер Гоша Куценко попал на "Миротворец" за попытку попасть в Крым с друзьями.