Российский актер и блогер Станислав Садальский прокомментировал скандал, который вспыхнул вокруг высказывания латвийской певицы Лаймы Вайкуле по поводу отказа выступать в Крыму вне зависимости от гонорара, который ей предложат. Стас Садальский высказался в своем Instagram.

Примечательно, что свои размышления на тему Вайкуле, Латвии и Украины актер поместил под фотографией, на которой он изображен в вышиванке.

Скриншот: Instagram stassadal

Несмотря на категоричное высказывание Лаймы Вайкуле, Станислав Садальский отметил, что она замечательный человек и певица. Также актер сообщил, что в Украину он не поедет, так как здесь обижают его соотечественников. "При Порошенко не приеду", - резюмировал актер.

Напомним, певица Анна Семенович попала на Миротворец.

Также мы писали, что актер Гоша Куценко попал на "Миротворец" за попытку попасть в Крым с друзьями.