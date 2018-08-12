Мэр Киева Виталий Кличко, обладающий званием "Вечный чемпион мира по боксу по версии WBC", проведет бой-реванш со своим британским экс-соперником Ленноксом Льюисом. Ориентировочно поединок состоится 2 октября в Киеве.

Об этом рассказала вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в эфире Радио НВ.

"Оба бойца сойдутся в ринге. Леннокс Льюис свое участие в конгрессе (56-й конгресс WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября - Прим.Ред.) подтвердил, сейчас мы согласовываем все нюансы по этому поединку, поэтому или в рамках вечера бокса 2 октября во Дворце спорта, или же на другой площадке, но эти две легенды в Киеве в ринге будут стоять друг напротив друга. Сейчас выясняем у обоих, кто в какой форме, для того, чтобы определить количество раундов в этом бою", - сказала Шатерникова.

Первый профессиональный бой Виталий Кличко - Леннокс Льюис состоялся в 2003 году. Тогда британец одержал победу техническим нокаутом по решению рефери из-за сильного рассечения у Кличко. При этом украинский боксер был против остановки боя, так как считал, что рана не мешала ему продолжать бой. На момент остановки боя Кличко лидировал по очкам по мнению всех трех судей.

Как сообщала "Страна", также стала известна дата поединка Усик - Белью. Он состоится в одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко.

Напомним, что Василий Ломаченко в третий раз подряд занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира по версии BWAA.