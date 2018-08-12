В аварии с автобусом в Венгрии пострадали 13 украинцев, один из них находится в коме. Об этом посольство Украины в Венгрии сообщает на официальном сайте.

Авария произошла вчера, 11 августа, в области Ноград. По неизвестным причинам микроавтобус съехал с дорожного полотна и перевернулся.

"Пострадали 13 украинских граждан и водитель, гражданин Венгрии. Всем оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами”, - заверили в посольстве.

Восемь граждан Украины получили тяжелые травмы, пять – легкие. Посольство уточняет, что семерым пострадавшим разрешили покинуть больницы. Один из украинцев пребывает в коме, угроза смерти по-прежнему есть.

Как сообщалось, в автобусе находились жители Закарпатья, которые ехали домой.

Ранее "Страна" информировала, что в США на трассе перевернулся школьный автобус, пострадали 42 человека, а виновник аварии скрылся.