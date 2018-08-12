Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает "Интерфакс".

Согласно документу, каждая страна установит на Каспии границы своих территориальных вод шириной не более 15 морских миль. Основная площадь водной поверхности моря останется в общем пользовании, дно и недра прикаспийские государства поделят между собой.

Кроме того, конвенция запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил сторонних государств.

"Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое длилось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами", - говорится в сообщении.

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