11 августа около 22.00 в городе Ровно на парковке одного из ТРЦ должны были состояться несанкционированные уличные гонки.

Чтобы не допустить проведение мероприятия на место выехали около 50 правоохранителей, они попытались загородить въезд на парковку. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ровненской области.

Сообщается, что всего на месте происшествия было около 100 любителей гонок, а также 150 недовольных местных жителей. Через час после объявленного начала, в 23.00, один из автолюбителей прорвался через ограждения и на своем авто Renault Trafic въехал на территорию парковки.

Полицейские попытались остановить 25-летнего водителя, однако мужчина не только не реагировал на сигналы патрульных, но и протаранил один из служебных Toyota Prius. Не останавливаясь, он наехал на полицейского, который стоял рядом с автомобилем, и протащил его на капоте микроавтобуса около 30 метров.

Полицейские попытались остановить гонщика. В процессе задержания трое правоохранителей получили телесные повреждения.

На данный момент дрифтеру вменяется правонарушение, предусмотренное второй частью статьи 345 КК Украины. Мужчина задержан и ожидает определения меры пресечения. Сообщается, что в момент совершения правонарушения, водитель микроавтобуса был трезв.

Однако на этом события вокруг несанкционированных гонок в Ровно не закончились. Около 100 человек, скрывая лица под балаклавами, зашли на территорию стоянки и, используя биты, повредили два авто дрифтеров: ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. 20-летний водитель второй машины попытался выехать со стоянки, но врезался в машину патрульных. На него был составлен протокол о нарушении ПДД.

Напомним, в Словении украинец на грузовике полном нелегалов устроил гонки с полицией.

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