Украинский пункт пропуска Каланчак, обеспечивающий проезд граждан и автомобилей в Крым через Армянск, в воскресенье приостановил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, передает "РГ".

Пересечение российско-украинской границы через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Армянск" приостановлено с 11 часов 12 августа по причинам, не зависящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым", - рассказали в пресс-службе.

Между тем, по словам украинских граждан, в пункте пропуска соседнего государства нет электричества.

Уточняется, что на границе с Украиной со стороны Крыма скопилась очередь около 50 автомобилей. На въезде оформление граждан и досмотр автомобилей происходит по прибытию.

Пограничники пункта "Армянск" советуют гражданам воспользоваться другими пунктами пропуска, потому что срок приостановки работы поста Каланчак сейчас неизвестен. А это может привести к образованию очередей.

Остальные пункты пропуска на границе Крыма работают в штатном режиме.

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