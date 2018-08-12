Стало известно, когда пройдут линейки 1 сентября, которое выпадает на субботу
Линейки, посвященные празднику первого звонка 2018, пройдут в Украине и 1, и 3 сентября.
Об этом в ответ на запрос УНН сообщило Министерство образования и науки Украины.
Сообщается, что организацией образовательного процесса школы занимаются самостоятельно. Соответственно, само учебное заведение принимает решение касательно того, когда именно проводить тот или иной праздник.
Так, в министерстве отметили, что торжественные линейки могут быть проведены как в субботу, 1 сентября 2018 года, так и в понедельник, 3 сентября 2018 года.
Напомним, в Украине за год поданы сотни тысяч жалоб на буллинг среди школьников.
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