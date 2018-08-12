Линейки, посвященные празднику первого звонка 2018, пройдут в Украине и 1, и 3 сентября.

Об этом в ответ на запрос УНН сообщило Министерство образования и науки Украины.

Сообщается, что организацией образовательного процесса школы занимаются самостоятельно. Соответственно, само учебное заведение принимает решение касательно того, когда именно проводить тот или иной праздник.

Так, в министерстве отметили, что торжественные линейки могут быть проведены как в субботу, 1 сентября 2018 года, так и в понедельник, 3 сентября 2018 года.

Напомним, в Украине за год поданы сотни тысяч жалоб на буллинг среди школьников.

Также мы сообщали, чем обернулся набор детей в школы по новым правилам.