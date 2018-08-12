Полиция задержала человека, который не покушался на херсонскую журналистку Екатерину Гандзюк.

Об этом заявляет журналистка Марьяна Пьецух, которая опросила свидетелей по этому делу и обнаружила, что у арестованного Николая Новикова было алиби.

Напомним, Гандзюк брызнули в лицо серной кислотой. Полиция расследует покушение на убийство известной херсонской активистки, подозреваемый уже задержан и взят под стражу судом.

Пьецух напомнила, что, согласно показаниям Новикова, он в момент покушения, отдыхал в кемпинге на берегу Черного моря в селе Приморское - в 95 километрах от места преступления.

"Адвокат подозреваемого сказал, что показания об отдыхе на море могут подтвердить 7-8 человек. Но полиция почему-то их не опросила", - написала Пьецух в Facebook.

Журналистка напомнила, что показания жены Новикова, которая заявила, что он отдыхал на базе и никуда не уезжал, суд не принял во внимание, считая, что она заинтересованное лицо.

"Мы разыскали семью из Львова, которая отдыхала вместе с компанией Новикова с 27-го июля по первое августа на Херсонщине. Они говорят, что следователи до сих пор с ними не связывалась, чтобы взять показания о том, где и когда они видели Новикова.

Свидетели утверждают, что дольше, чем на полчаса он из их поля зрения во все дни отдыха не отлучался.

И они так же, как и мы, не понимают, почему до сих пор их никто ни о чем не расспросил, почему их показания в пользу алиби подозреваемого никого не интересуют? И они уверены, что Новиков не виноват, а сам стал жертвой имитации правосудия", - пишет Пьецух и публикует видео-признание львовян.

Ранее суд взял под стражу Николая Новикова, который обвиняется в нападении на Гандзюк.

Саму же полицию тем временем обвиняют в конфликтах с Гандзюк. Впрочем ведомство их отрицает.