Кислотная атака в Херсоне. Журналисты нашли свидетелей, которые доказывают невиновность арестованного Новикова
Полиция задержала человека, который не покушался на херсонскую журналистку Екатерину Гандзюк.
Об этом заявляет журналистка Марьяна Пьецух, которая опросила свидетелей по этому делу и обнаружила, что у арестованного Николая Новикова было алиби.
Напомним, Гандзюк брызнули в лицо серной кислотой. Полиция расследует покушение на убийство известной херсонской активистки, подозреваемый уже задержан и взят под стражу судом.
Пьецух напомнила, что, согласно показаниям Новикова, он в момент покушения, отдыхал в кемпинге на берегу Черного моря в селе Приморское - в 95 километрах от места преступления.
"Адвокат подозреваемого сказал, что показания об отдыхе на море могут подтвердить 7-8 человек. Но полиция почему-то их не опросила", - написала Пьецух в Facebook.
Журналистка напомнила, что показания жены Новикова, которая заявила, что он отдыхал на базе и никуда не уезжал, суд не принял во внимание, считая, что она заинтересованное лицо.
"Мы разыскали семью из Львова, которая отдыхала вместе с компанией Новикова с 27-го июля по первое августа на Херсонщине. Они говорят, что следователи до сих пор с ними не связывалась, чтобы взять показания о том, где и когда они видели Новикова.
Свидетели утверждают, что дольше, чем на полчаса он из их поля зрения во все дни отдыха не отлучался.
И они так же, как и мы, не понимают, почему до сих пор их никто ни о чем не расспросил, почему их показания в пользу алиби подозреваемого никого не интересуют? И они уверены, что Новиков не виноват, а сам стал жертвой имитации правосудия", - пишет Пьецух и публикует видео-признание львовян.
Ранее суд взял под стражу Николая Новикова, который обвиняется в нападении на Гандзюк.
Саму же полицию тем временем обвиняют в конфликтах с Гандзюк. Впрочем ведомство их отрицает.