Члену Штаба защиты русских школ Латвии Илье Козыреву, который был задержан Полицией безопасности страны и спустя два дня отпущен на свободу, инкриминируется помощь иностранному государству в деятельности против республики. Об этом в воскресенье сообщило агентство LETA со ссылкой на спецслужбы.

"Козырев имеет статус лица, против которого начат уголовный процесс - о подготовке к массовым беспорядкам, а также о помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии", - указывает агентство.

8 августа члена Штаба защиты русских школ Илью Козырева, задержанного в Латвии 6 августа, отпустили на свободу, мера пресечения ему не была установлена.

Напомним, президент Латвии Раймондс Вейонис подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны.

В знак протеста против этой реформы в конце марта в Риге состоялось вселатвийское родительское собрание, участниками которого стали свыше 900 человек. ПБ сообщила, что возбудила уголовное дело в связи с этим мероприятием. Фигурантами этого процесса стали пять человек, среди которых - лидер партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Татьяна Жданок и правозащитник Владимир Линдерман.

Ранее сообщалось, что в Латвии задержан руководитель "Конгресса неграждан" Александр Гапоненко.