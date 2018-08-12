Латвийская певица Лайма Вайкуле подверглась критике российских политиков из-за ее заявления, что не будет выступать в Крыму, какой бы гонорар за это ей ни предложили.

Об этом сообщил член Совета федерации Франц Клинцевич на странице в Facebook.

В частности, по его словам, певица встала на стезю Вахтанга Кикабидзе. По мнению сенатора, Лайма Вайкуле, сделав подобное заявление перед концертом в Одессе, пыталась завоевать любовь местной публики.

Клинцевич отметил, что "слово - не воробей", а также намекнул на то, что Вайкуле может не рассчитывать на внушительный гонорар в России.

"Не берусь гадать, была ли певица искренна или просто решила потрафить определенного сорта публике, выступая с подобными заявлениями на пресс-конференции перед концертом в Одессе. Но слово – не воробей, и за сказанное придется отвечать. Интересно, сколько теперь составит ее гонорар, если она вдруг вздумает отправиться на гастроли по России. И неудивительно, что первым отреагировал директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев, заявивший, что слова певицы каждый может воспринять «в меру своей испорченности». По сути, нам предлагают сделать вид, будто ничего не произошло. Я же предпочитаю называть вещи своими именами: Лайма Вайкуле ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе", - написал он.

Скриншот: Facebook Франц Клинцевич

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