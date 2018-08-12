В Венгрии перевернулся автобус с украинцами. 13 жителей Закарпаться оказались в больнице
В Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились украинцы.
Как сообщает Zoom со ссылкой на местную полицию, в результате ДТП травмы получили 13 человек.
Как сообщает издание, ДТП произошло накануне около 14:45 на 51 км главной магистрали №2. Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего были травмированы 13 граждан Украины.
Фото: zoom.hu
По информации издания, все пострадавшие взрослые, их госпитализировали в несколько больниц.
Что стало причиной ДТП пока не известно.
Движение на транспортной магистрали было временно ограничено.
Между тем, по информации "Новостей Закарпатья", потерпевшие - жители Закарпатской области. На момент аварии они возвращались из Венгрии домой. В настоящее время четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в США на трассе перевернулся школьный автобус, в результате чего пострадали 42 человека, а виновник аварии скрылся.