В Краснопольском районе Сумской области пограничники сорвали попытку незаконного перемещения через государственную границу товаров из России, со стрельбой остановив автомобиль, пытавшийся незаконно прорваться в Украину.

Как сообщает пресс-центр ГПСУ, пограничный патруль, несущий службу неподалеку от границы в районе поселка Грабовское, заметил автомобиль "УАЗ", который начал двигаться от границы в тыл Украины. Во время задержания водитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке авто и пытался совершить наезд на пограничника.

Фото: dpsu.gov.ua

Чтобы все же остановить правонарушителя, пограничным нарядом были осуществлены предупредительные выстрелы, на что водитель не реагировал и продолжал двигаться дальше. Впоследствии пограничникам пришлось стрелять по колесам правонарушителя из АК-74.

Ранее "Страна" информировала, что несколько дней назад пограничники задержали нелегалов из Вьетнама и Бангладеш, которые маскировались под болельщиков.