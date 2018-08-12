Вор залез в окно квартиры матери поп-певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирины Бузовой в Санкт-Петербурге и вынес ценности на 6 199 163 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что грабитель похитил 9000 евро, 10000 долларов, ювелирные изделия. По данным СМИ, квартира, которую Ольга Бузова подарила своей матери, находится на на набережной реки Карповки.

Фото: Mash

Отметим, что, судя по Instagram-странице певицы, вчера она находилась на гастролях в Анапе. В последнем посте она отметила, что любовь ее поклонников - "лекарство от всех проблем".

Скриншот: Instagram buzova86

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