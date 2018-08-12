В Крыму, в районе урочища городского округа Ялта между Ялтинским и Крымским заповедниками, продолжается природный пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар начался в субботу, 12 августа, около 16:20. Очаг возгорания - в урочище "Уч-Кош". Чуть менее, чем за сутки, площадь пожара увеличилась с 1,5 до 80 га.

Тушат огонь, в том числе, с вертолетов, задействовано более четырех сотен спасателей, а также 66 единиц техники, функционирует оперативный штаб. Сложности возникают из-за ветра и задымленности. Для тушения использовано более 150 тонн воды.

Также ограничен проезд автомобилей в районе тушения пожара: перекрыто движение в районе водопада Учан-Су и села Соколиное.

Спасатели сообщают, что локализуют пожар в течение сегодняшнего дня.

Фото: скриншот Youtube Андрей Пономарь

Напомним, вчера на официальной странице президента появился пост, посвященный Дню Ялты, в котором Порошенко трижды ошибся, цитируя первую строчку гимна Украины.

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