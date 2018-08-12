На неподконтрольной территории Донецкой области начался дефицит автогаза. Об этом сообщают местные автомобилисты в телеграм-канале "Авторадиоканал Донецк".

Топлива или нет на заправках или оно стало существенно дороже.

"Tesco, Чайкинское кольцо. Есть. 31 руб. (14 грн по местному курсу валют – Прим. Ред.). Без очереди. На всем протяжении от Покровки до макеевского "Эпицентра" (сейчас гмпермаркет "Галактика" – Прим.Ред.), газ был только на Tesco. А это 8 заправок по пути", – пишет один из жителей Донецка.

Фото: informator.media

Еще пользователи сообщают о наличии и стоимости газа на заправках в ОРДО: "7:00. "Гараж" на Текстильщике – газ по 30 руб.; 8:00. ОККО газ – 31 руб.; 10:00. АСИ по пр. Дзержинского – газ 31 руб.; Макеевка, Батова. Заправка DP – по 31 руб.; 10:50. Макеевка. "Шансон" – газ 30 руб., очереди нет; газ на Монблан по Панфилова - 30,2р., чуть выше на заправке - 30р.; На Shell газа нет".

Ранее "Страна" рассказывала, что автомобилисты Украины стали реже приезжать на заправки за бензином.

Также мы писали, что в конце весны на заправках в "ДНР" резко исчез бензин.