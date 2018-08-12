В Запорожской области 27-летний житель Акимовского района стрелял по автомобилям, следовавшим по дороге Мелитополь – Кирилловка. В результате чего легкие травмы получили 41-летняя женщина и 11-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, информация об инциденте поступила сегодня в 5 утра.

Мужчина стрелял по авто в районе села Шелюги. Он проживает в соседней Охримовке.

Подозреваемого на блокпосту в Лиманском задержали полицейские батальона спецназначения.

В ходе предварительного расследования установлено, что охотничье ружье задержанный похитил из гаража своего односельчанина.

Оружие изъяли, а задержанному объявили о подозрении в хулиганстве и краже.

Пострадавшим оказана помощь. Их здоровью ничего не угрожает.

Ранее "Страна" информировала, что момент ужасного ДТП под Запорожьем, в котором погибли дети, снял видеорегистратор проезжающей машины.

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