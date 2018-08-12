Под Запорожьем мужчина устроил стрельбу из ружья по автомобилям, есть пострадавшие
В Запорожской области 27-летний житель Акимовского района стрелял по автомобилям, следовавшим по дороге Мелитополь – Кирилловка. В результате чего легкие травмы получили 41-летняя женщина и 11-летняя девочка.
Как сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, информация об инциденте поступила сегодня в 5 утра.
Мужчина стрелял по авто в районе села Шелюги. Он проживает в соседней Охримовке.
Подозреваемого на блокпосту в Лиманском задержали полицейские батальона спецназначения.
В ходе предварительного расследования установлено, что охотничье ружье задержанный похитил из гаража своего односельчанина.
Оружие изъяли, а задержанному объявили о подозрении в хулиганстве и краже.
Пострадавшим оказана помощь. Их здоровью ничего не угрожает.
Ранее "Страна" информировала, что момент ужасного ДТП под Запорожьем, в котором погибли дети, снял видеорегистратор проезжающей машины.
Также мы писали, что в Запорожской области на днях пропал военный.