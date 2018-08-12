21-летний киевлянин, который в апреле 2018 года несколько раз ударил патрульного полицейского, получил три года тюрьмы условно с испытательным сроком два года. Об этом сообщает Отдел Коммуникации полиции Киева.

В апреле экипаж полиции остановил автомобиль Mitsubishi, который нарушал ПДД. Водитель машины был несогласен с патрульными, вступил с ними в перепалку и вел себя агрессивно, попытавшись в итоге уехать с места событий. Правоохранители догнали авто и попросили мужчину покинуть салон транспортного средства. Водитель отказался и в ответ ударил представителя полиции.

В августе Подольский суд Киева вынес приговор, киевлянина осудили по части второй статьи 345 КК Украины.

Напомним, под Одессой психбольной с гранатой стрелял в полицию.

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