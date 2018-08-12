В 2017 году в украинских школах было зафиксировано около 109 000 обращений к психологам по поводу травли. К психологам с этим обращались как сами ученики, так и родители с учителями, передает "Громадське" со ссылкой на заявление гендиректора Директората инклюзивного и внешкольного образования Министерства образования Ларисы Самсоновой.

По ее словам, 39% из всех обращений было от детей, 29% - от учителей, еще 5% - от посторонних людей, другие - от родителей.

Самсонова отметила, что статистика сообщений о буллинге в школах увеличилось, однако она не считает это плохим. "То, что увеличился этот показатель, означает, что люди знают, что это буллинг. А что дальше с этим делать - мы уже должны думать сами", - сказала она.

Между тем, по мнению психолога Екатерины Данилевской, для решения проблемы с травлей в школах должно быть системное решение по работе с родителями, учителями и самими учащимися.

"Было бы хорошо, чтобы психологическая служба поддерживала и учителей. А родителям надо с детства воспитывать детей в уважении к себе и другим, и нарабатывать доверительные отношения", - сказала Данилевская.

По данным общественной организации STUDENA в 2018 году в украинских школах 63,9% учителей сталкивались с травлей детей в своем классе, 51,3% случаев травли происходят в средней школе.

Ранее парламентарии, которые предлагают ввести штрафы за сокрытие буллинга в школах, заявили, что введение данного закона не увеличит затраты из Бюджета.

Напомним также, что тема буллинга появилась на слуху после того, как в сети распространили видео из Одессы, на котором подростки жесткого избивают одноклассницу.