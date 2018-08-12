К беспорядкам в Шарлотсвилле, которые произошли в прошлом году, якобы причастна Россия. Об этом пишет CNN.

Беспорядки в штате Вирджиния происходили в августе прошлого года, после того как местные власти заявили о сносе памятника.

Представитель Конгресса США Томас Гаррет заявил, что к беспорядкам в Шарлотсвилле, которые были в прошлом году, якобы причастна Россия.

Гаррет отметил, что такую информацию ему озвучили сотрудники ФБР во время закрытого брифинга. Представитель Конгресса заявил, что положительно ему ответили на вопрос "возможно ли".

"Я сидел на закрытом брифинге около двух месяцев назад, там был директор ФБР. Я спросил, возможно ли, что российское вмешательство связано с раздуванием пламени в Шарлотсвилле. Мне ответили: "Да", - приводит телеканал слова Гаррета.

Как именно Россия якобы могла повлиять, он не уточнил.

Напомним, беспорядки произошли в августе прошлого года. Протесты были вызваны решением местных властей снести памятник генералу Гражданской войны в США Роберту Ли в Шарлотсвилле. Местные жители были возмущены.

Ранее сообщалось, что убийца из Шарлоттсвилля оказался фанатом Гитлера.