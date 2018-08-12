Фотограф Андрей Дубчак показал видео школьной библиотеки в поселке Опытное, что в серой зоне под Донецким аэропортом.

"Школьная библиотека в Опытном, что под Донецким аэропортом. Само селение капитально разбито в руины, захваченные паутиной хмеля и диких трав", - говорится в записи Дубчака на Facebook.

На руинах библиотеки виден том "Капитала" Карла Маркса. Книги валяются на полу да и вообще, где придется.

Опытное находится в "серой зоне" недалеко от такого же заброшенного населенного пункта Пески. Здесь нет света, газа и воды. Местные жители, чтобы снять пенсию, ездят в другие населенные пункты и кормятся с гуманитарной помощи.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Донбассе закрыли пункт пропуска "Майорское" из-за обстрелов.

Также мы отмечали, что на Донбассе не стихают обстрелы и за прошлые сутки погиб украинский военный, двое получили ранения.