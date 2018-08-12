11 августа в зоне ООС задержали гражданина РФ, который фиксировал позиции украинских военных на свой мобильный телефон. Об этом командование Объединенных сил сообщает на странице в Facebook.

Военнослужащие задержали гражданина РФ в тот момент, когда он снимал на телефон позиции ВСУ. По словам задержанного, он - турист из России. Однако отмечается, что прибыл он из Сургута, а из всех исторических и культурных достопримечательностей заинтересовался именно позициями подразделений Вооруженных Сил Украины.

Судя по паспорту и правам мужчины, он - уроженец Донецкой области, о чем не упоминается в релизе штаба ООС.

Скриншот: Facebook Операція об'єднаних сил

Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

Напомним, в Польше задержали российского шпиона, который занимался энергетикой.

Также мы сообщали, что в штабе ООС сообщили о гибели украинского военного, связь с которым исчезла 8 августа.