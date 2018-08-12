Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства со второй попытки запустило автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца. Об этом сообщается на сайте NASA.

Агентство также опубликовало видеозапись запуска ракеты-носителя DeltaIV с зондом Parker Solar Probe, который состоялся 12 августа в 3:31 по Североамереканскому восточному времени.

Запланировано, что зонд приблизится к Солнцу на расстояние 6,4 миллиона километров - это рекордная цифра для исследовательских машин, ранее запущенных людьми. Зонд войдет в пределы солнечной короны. Миссия рассчитана на 8 лет, а ее стоимость оценивается в 1,5 млрд долларов.

В случае успеха NASA получит новые данные о процессах в солнечной атмосфере, имеющих важное значение для жизни на Земле.

Напомним, NASA показало проекты домов, которые построят на Марсе.

Также мы писали, что NASA запустило на МКС ракету-носитель с украинским двигателем.