В селе Дрозды Белоцерковского района 36-летний мужчина попытался изнасиловать 8-летнего ребенка. Педофил затащил девочку с ее братом в кукурузное поле.

Как сообщает пресс-службы полиции Киевской области, мужчина проживает в городе Белая Церковь.

Как сообщается, 28-летняя мать с двумя детьми, мальчиком и девочкой, пошла в магазин. Там она познакомилась с мужчиной и распивала с ним спиртные напитки. После этого новоприобретенный друг пошел к ним домой вместе с детьми, которые показывали ему дорогу. А мама в это время вернулась в магазин, чтобы купить сигареты.

Когда женщина вернулась домой, то услышала голос сына, который звал на помощь с приусадебного участка. Злоумышленник затянул детей в насаждения кукурузы, сказав им, что они пойдут купаться на водоем. Там педофил пытался неестественным способом изнасиловать 8-летнюю девочку, а ее брату, который все это видел, закрывал рот, чтобы он не кричал.

Мать сразу же обратилась в полицию и описала приметы мужчины, а также направление, в котором он скрылся. Уже через несколько часов полицейским удалось найти и задержать злоумышленника. Он прятался в кукурузном поле.

Прибывшие на место происшествия медики оказали девочке помощь. На данный момент с ней работают психологи. А вот задержанному насильнику грозит до 12 лет лишения свободы по статье Уголовного кодекса Украины (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего ребенка).

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