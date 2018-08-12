Планшеты и смартфоны могут не только негативно влиять на качество сна, но и вовсе ослепить своего владельца. Об этом со ссылкой на исследования ученых Университета Толедо пишет Mail.ru.

Вред для зрения обусловлен голубым светом, который излучают экраны гаджетов. При этом речь не только о смартфонах и планшетах, но и телевизоров. Под влиянием этого излучения светочувствительные клетки глаза вырабатывают токсичные молекулы, которые, по мнению ученых, могут способствовать дегенерации желтого пятна, а также развитию заболеваний органов зрения.

Любопытно, что клетки сетчатки так реагируют именно на голубой свет. Именно поэтому исследователи отметили, что фильтры голубого света, которыми некоторые производители оснащают свои мобильные устройства, - это оправданное решение.

Что касается дегенерации желтого пятна, вследствие этого заболевания ухудшается работоспособность светочувствительных клеток сетчатки. Со временем, развившись, оно может привести к слепоте. Среди профилактических мер ученые называют использование солнцезащитных очков с фильтром ультрафиолета и голубого цвета, а также отказ от просмотра гаджетов в темноте.

Напомним, в школах и колледжах Франции полностью запретили пользоваться смартфонами.

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