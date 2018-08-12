В Румынии по всей стране продолжаются массовые акции протеста с требованиями отставки правительства. Об этом информирует Euronews.

Акции связаны с решением румынских властей ослабить законодательство в области борьбы с коррупцией.

Только в Бухаресте накануне на улицы города вышли более 20 тысяч человек. Уже ближе к ночи протест перетек в тяжелые столкновения с полицией, в результате которых пострадали более 450 человек.

По данным местных СМИ, в акциях протеста принимают участие всего до 80 тысяч человек.

Президент Румынии Клаус Иоханнис, находящийся в оппозиции к правительству, категорически осудил насилие на площади Виктории и, по его словам, "жестокое вмешательство жандармерии". Иоханнис потребовал от главы МВД установить, не превысили ли полицейские свои полномочия.

Под вечер к многотысячной толпе присоединились группы провокаторов, предположительно состоящие из футбольных хулиганов. Постепенно ситуация стала выходить из-под контроля, полиция разогнала протестующих слезоточивым газом и водяными пушками. По словам очевидцев, стражи порядка применяли силу в том числе и против мирных демонстрантов.

Пользователи социальных сетей открыто обвиняют правительство страны в намеренном проявлении насилия, а также говорят о создании "тоталитарного государства". Очередная акция протеста запланирована на вечер субботы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Румынии открыли уголовное дело после силового разгона митинга в Бухаресте.