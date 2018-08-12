Под Харьковом мать случайно утопила двухлетнюю дочь в ванной и хотела покончить с собой
11 августа жительница Изюмского района Харьковской области по неосторожности утопила свою двухлетнюю дочь в ванной. Об этом сообщает полиция Харьковской области на странице в Facebook.
К правоохранителям обратился отец погибшего ребенка. Вечером 11 августа он обнаружил тело своей дочери в детской кроватке. Жены в этот момент дома не было, а ее телефон был отключен.
Полицейские обнаружили пьяную женщину на берегу Северского Донца. По ее словам, она по неосторожности утопила свою дочь во время купания, после этого она пошла к реке, чтобы утопиться.
Следствие продолжается. За убийство по неосторожности жительнице Харьковской области грозит до 5 лет в тюрьме.
Скриншот: Facebook Поліція Харківщини
Напомним, в Краматорске у матери в ванной утонул ребенок.
Также мы сообщали, что в Тернополе судили изверга, который задушил и утопил в пруду девушку.