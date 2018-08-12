11 августа жительница Изюмского района Харьковской области по неосторожности утопила свою двухлетнюю дочь в ванной. Об этом сообщает полиция Харьковской области на странице в Facebook.

К правоохранителям обратился отец погибшего ребенка. Вечером 11 августа он обнаружил тело своей дочери в детской кроватке. Жены в этот момент дома не было, а ее телефон был отключен.

Полицейские обнаружили пьяную женщину на берегу Северского Донца. По ее словам, она по неосторожности утопила свою дочь во время купания, после этого она пошла к реке, чтобы утопиться.

Следствие продолжается. За убийство по неосторожности жительнице Харьковской области грозит до 5 лет в тюрьме.

Скриншот: Facebook Поліція Харківщини

Напомним, в Краматорске у матери в ванной утонул ребенок.

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