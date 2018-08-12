Германии стоит заняться созданием собственной атомной бомбы, пишет немецкое издание Welt.

Оно публикует статью ведущего немецкого политического эксперта Кристиана Хаке под заголовком "Если Германия станет ядерной державой, это укрепит безопасность Запада".

Под свою идею профессор Хаке подвел следующие аргументы: "Впервые с 1949 года Федеративная Республика Германия больше не находится под ядерным зонтиком США". А потому надо спасаться самим и заодно спасать западный мир, который из-за эксцентричности и непредсказуемости Дональда Трампа лишился своего главного защитника.

При этом автор подчеркивает, что в конечном итоге, с Трампом или без него, перед Германией неминуемо встанет вопрос создания собственной атомной бомбы.

Тему подхватили в голландской прессе, где предложили помочь Украине создать атомную бомбу, мотивируя тем, что она "страдает от российской агрессии".

В своей статье политолог Хуберт Смейтс пишет, что экономическая ситуация в Украине сейчас "немного лучше, чем в России". И раз при этом у России есть ядерное оружие, то и у Украины оно может легко возникнуть.

Ранее "Страна" сообщала, что Иран впервые после возобновления санкций США испытал баллистические ракеты.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости наличия атомной бомбы у Ирана и призвал к миру в Сирии.