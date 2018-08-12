Android 9.0 Pie, операционная система от Google, выход которой так ожидали владельцы многих смартфонов, выпущена и даже доступна для загрузки и установки. Об этом сообщает Akket.com.

Сейчас установить новую ОС можно на телефонах Pixel и Essential Phone. Также обновления уже доступны для обладателей телефонов Nokia 7 Plus и Xiaomi Mi MIX 2s.

А бета-версию Android 9.0 Pie могут установить владельцы телефонов Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, Honor 10 и Honor V10.

Компания Sony проанонсировала обновление для моделей Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact и Xperia XZ Premium.

Не раньше октября новую операционку смогут установить владельцы телефона Vivo X21. HTC планирует обновить до Android 9.0 Pie всего четыре своих смартфона: U11, U11+, U11 Life и U12+.

Напомним, Google создаст новый мессенджер для Android.

Также мы писали, что вышло официальное видео главного Android-смартфона 2018 года.