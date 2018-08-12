В августе жару будут сменять дожди, которые ожидаются почти каждую неделю, но, в то же время, аномальных ливней ожидать не стоит. Об этом свидетельствует прогноз погоды на август.

Так, в воскресенье, 12 августа, дождей и гроз следует ожидать в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях. На западе страны днем в среднем от 25 до 27 градусов, на севере – от 25 до 29, в центральных областях от 27 до 31 градуса, в восточных – от 28 до 30 градусов, и на юге от 29 до 31 градуса тепла.

В понедельник, 13 августа, в Украине без осадков, температура воздуха останется в пределах тех же значений, что и в воскресенье.

Во вторник, 14 августа, по всей стране также солнечно и жарко – на большей части Украины днем от 28 до 30 градусов, на юге от 30 до 32 градусов.

В среду, 15 августа, в Украину возвращаются проливные дожди, правда, уже без гроз – мокро будет в западных областях.

Осадки на пару градусов (до +28) остудят воздух. Но это только на западе. В остальных частях Украины будет еще жарче, чем в среду, температура воздуха поднимется до 32-33 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что синоптики не ошиблись в обещаниях, что в Украине выходные будут почти идеальные по погоде.

Еще мы рассказывали, что спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности под Киевом.