Российское судно "Механик Погодин", которое в пятницу, 10 августа, было заблокировано в торговом порту Херсона, находится под санкциями, как и его имущество. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, ни СБУ, ни пограничники не имеют претензий к экипажу танкера. Однако все 12 моряков, которые являются гражданами РФ, судно до сих пор не покидают.

Людмила Денисова отметила, что танкер принадлежит компании, которая включена в санкционный список. Суд по "Механику Погодину" состоится уже завтра, 13 августа.

Скриншот: Facebook Людмила Денісова

Напомним, пьяный российский капитан посадил судно на мель у берегов Швеции. Ему грозит тюремный срок.

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